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Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe taraftarı, 'Bırak git Ali Koç' etiketini dünya gündeminde zirveye taşıdı. Sportif başarısızlıklara tepki gösteren taraftarlar, 33 bin Tweet'le bu etiketi Türkiye ve dünya gündeminde 1. sıraya yerleştirdi.

20 Aralık 2021'de Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe, yine uzun süre hocasız kaldı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ikinci devreyi hocasız açacak gibi gözüküyor. Ali Koç döneminde bu durumu pek sık yaşayan taraftarlarda adeta sabır taşı çatladı.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

Fenerbahçe taraftarı dün açtığı 'Bırak git Ali Koç' etiketiyle dünya gündemine damga vurdu. Dün akşam etikete kısa sürede 33 binden fazla Tweet bırakıldı. Bu çağrı Türkiye ve dünya gündeminde 1. sıraya yerleşti. Toplamda 60 binden fazla Tweet atıldı.

İşte Başkan Ali Koç hakkında yapılan bazı paylaşımlar:

Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var

Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var

Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var

Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var

Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Ali Koç, Türkiye ve dünya gündeminde zirvede

Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Ali Koç, Türkiye ve dünya gündeminde zirvede

Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Ali Koç, Türkiye ve dünya gündeminde zirvede

Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Ali Koç, Türkiye ve dünya gündeminde zirvede

Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (1)
Bilir Kişi:Eeee oldurmayan Allah oldurmuyor işte. Sen başka başka sebeplerden gelirsin, başka başka işlere girmek istersin. Ama Allah sana onları yaptırmaz. Az kaldı, elbet gideceksiniz oradan, istifa edip koşa koşa gideceksiniz Ali bey. Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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