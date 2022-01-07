Tarihte eşi benzeri görülmemiş çağrı! Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var

20 Aralık 2021'de Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe, yine uzun süre hocasız kaldı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ikinci devreyi hocasız açacak gibi gözüküyor. Ali Koç döneminde bu durumu pek sık yaşayan taraftarlarda adeta sabır taşı çatladı.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

Fenerbahçe taraftarı dün açtığı 'Bırak git Ali Koç' etiketiyle dünya gündemine damga vurdu. Dün akşam etikete kısa sürede 33 binden fazla Tweet bırakıldı. Bu çağrı Türkiye ve dünya gündeminde 1. sıraya yerleşti. Toplamda 60 binden fazla Tweet atıldı.

İşte Başkan Ali Koç hakkında yapılan bazı paylaşımlar:

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