Tarihi kuyu böyle bulundu.... Çevre düzenlemesi sırasında ortaya çıktı

Sivas Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi yaptığı sırada yıllardır kapalı olan tarihi su kuyusu gün yüzüne çıkarttı

SİVAS - Sivas Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi yaptığı sırada yıllardır kapalı olan tarihi su kuyusu gün yüzüne çıkarttı.

Sivas kent merkezinde heyecanlandıran bir olay yaşandı. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yahyabey Mahallesinde çevre düzenlemesi yaptığı sırada tarihi olduğu düşünülen bir su kuyusu buldu. Belediyede kepçe operatörü olarak görev yapan Muhlis Kayapınar, kepçeyi vurduğu sırada yıllardır toprak altına kalan su kuyusunu gün yüzüne çıkardı. Taş işlemeciliği ve yaklaşık 10 metre derinliği ile dikkat çeken kuyu görenleri ise şaşırttı. Durumun bildirilmesi üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri kuyu ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kuyunun geçmişte insanların evlerde temiz su ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı düşünülüyor.

Kepçeyi vurdu, kuyuyu buldu

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kepçe operatörü Muhlis Kayapınar, kepçeyle çalışma yapıldığı sırada kuyu bulunduğunu ifade ederek, " Çevre düzenlemesi ve yol çalışmamız var burada. Burada bir kuyu bulduk. Kepçeyle çalışıldığı sırada bir taş çıktı. Sonra taşı kaldırınca kuyu bulduk. Müzecileri aradık, geldiler baktılar. İleri zamanlarda bir çalışma olacakmış. Çok güzel bir işçiliği var. Derinliği 10-15 metre kadar var. Şuan içinde su yok" dedi.