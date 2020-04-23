Tan Taşçı: Sosyal mesafeyi koruyamadım
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Tan Taşçı: Sosyal mesafeyi koruyamadım

Yaklaşık 2 aydır Bodrum'daki evinde olan Tan Taşçı, karantinasını ailesi ile birlikte geçiriyor

23.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:42
Tan Taşçı: Sosyal mesafeyi koruyamadım

Tüm dünyada koronavirüsün yayılma sürecini yakından takip edip, önlemlerini erkenden almaya başlayan sanatçı, yeni şarkılar hazırlarken, günün bir kısmını da doğa ve yogaya ayırıyor.

Yan bahçesindeki keçileri her gün ziyaret eden Taşçı,& ; bu ziyaretlerin kendisine de çok iyi geldiğini söylüyor. Taşçı, "Bu kez sosyal mesafeyi koruyamadım" dedi.



Kaynak: Snob Magazin

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