Tan Taşçı: Sosyal mesafeyi koruyamadım Yaklaşık 2 aydır Bodrum'daki evinde olan Tan Taşçı, karantinasını ailesi ile birlikte geçiriyor

Tüm dünyada koronavirüsün yayılma sürecini yakından takip edip, önlemlerini erkenden almaya başlayan sanatçı, yeni şarkılar hazırlarken, günün bir kısmını da doğa ve yogaya ayırıyor.

Yan bahçesindeki keçileri her gün ziyaret eden Taşçı,& ; bu ziyaretlerin kendisine de çok iyi geldiğini söylüyor. Taşçı, "Bu kez sosyal mesafeyi koruyamadım" dedi.





