Tamer Avcı: "Bu galibiyetin mimarı oyuncularımızı tebrik ediyorum"

29.11.2019 21:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:36

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Bugün galibiyetin mimarı oyuncularımızı tebrik ediyorum. 6 haftadır bize sabreden güvenen Ecmel başkanımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz" diye konuştu.



TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında İstanbulspor evinde Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, bugün oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, "Golü erken bulduk. Bundan sonra çok pozisyon bulmaya başladık. Oyuna biz hakim olduk ve topu rakibe vermemeye çalıştık. Birinci golden sonra rakip topa 10 dakika sahip oldu. Maçın genelinde hakim taraf bizdik. Golleri peşi sıra bulduk. Bugün galibiyetin mimarı oyuncularımızı tebrik ediyorum. 6 haftadır bize sabreden güvenen Ecmel başkanımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA