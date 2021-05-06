Tam kapanmada evde sıkılmama rehberi
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Tam kapanmada evde sıkılmama rehberi

Tam kapanmada evde sıkılmama rehberi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Evden dışarı çıkmadan geçirilen 17 gün boyunca hayatı daha keyifli kılmak için evde sıkılmama rehberi hazırlandı.

Evden dışarı çıkmadan geçirilen 17 gün boyunca hayatı daha keyifli kılmak için evde sıkılmama rehberi hazırlandı.

Evden dışarı çıkmadan geçirilen 17 gün boyunca üyeleri için hayatı daha keyifli kılmak isteyen ZUBİZU, zinde tutacak egzersiz önerilerinden evde meşgul olurken dinlenebilecek müzik listelerine, içinde bulunulan zor günlerde hayata pozitif baktıracak film önerilerinden gastronomik keşifler yaptıracak yemek tariflerine kadar pek çok eğlenceli içerik hazırladı. ZUBİZU Evde başlığı altında dondurma yapmanın, bitki yetiştirmenin, cilt bakımının veya filtre kahve hazırlamanın püf noktalarıyla, kozmetikten moda ve tasarıma, sanat ve eğlenceden spor ve egzersize kadar pek çok farklı konuda keyifli yazılar yer alıyor.

Online egzersiz ve müzik listeleri

Evde oyalanırken, yemek yaparken, pazar sabahları dinlenirken, spor yaparken veya çalışırken, ünlü DJ Tankut Karakurt'un hazırladığı en iyi şarkı listelerine de ZUBİZU üzerinden ulaşılabiliyor.

Uygulamada, Leyla Zerger Sidal'in kısa yoga dersleri de izlenebiliyor. Yeni başlayanlar tarafından en çok tercih edilen 'Bala Kakasana' ile evde kendi yoga yolculuğunuza çıkabilirsiniz. Yoga dersleri kapsamında, lenf sisteminin ve hormonların düzenli çalışmasını sağlayan 'Salamba Sırsasana'yı da Sidal'dan öğrenmek mümkün. İsteyenler, Sidal'in ZUBİZU'ya özel yoga dersleri için yüzde 25 indirim ayrıcalığından da yararlanabiliyor.

300 bin kişi ZUBİZU ile online alışveriş yaptı

ZUBİZU bugüne kadar üyelerine 600 milyon liralık indirim sağladı. Toplam 300 bin kişi uygulama ile online alışveriş yaptı. 'ZUBİZU EVDE' içeriklerinin tamamına ve onlarca markanın online alışverişlerde sunduğu ayrıcalıkların detaylarına mobil uygulamasından ulaşmak mümkün. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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