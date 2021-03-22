Talas'ta bir ilk daha; Kayseri'nin ilk lisanslı e-spor kulübü

Talas Belediyesi bir ilke daha imza atarak Kayseri'nin ilk lisanslı e-spor kulübünü kurdu. Talasgücü Belediyespor bünyesinde kurulan kulüp tesislerini ziyaret ederek sporcularla görüşen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önemli bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti.

Kayseri'nin ilk lisanslı e-spor kulübünü kurduklarını dile getiren Başkan Yalçın, "Günümüz gençliğinin hem teknolojik hem de bilgi işlem açısından beklentilerini karşılamak üzere bir takım çalışmalarımız vardı. Bu bağlamda 2020 yılının Temmuz ayında kulübümüzü kurmuştuk ancak pandemiden dolayı biraz yavaşlamıştık. Şimdi artık faaliyetlerimize başlıyoruz. Günümüz gençlerimizin hem bilgisayar üzerinden hem de diğer oyun konsolları üzerinden takip ettiği bu sistem dünyada çok farklı bir yere geldi. Biz de gençlerimize bu yönde bir kapı açmış olduk. Kendilerine başarılar diliyor, kulübün kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kulübümüzün açılışı hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ÖRNEK SPORCULAR YETİŞECEK

Sporcularla tek tek tanışarak e-sporla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, gençlere de bazı tavsiyelerde bulundu. Burada kendilerinden küçüklere örnek olacaklarına dikkat çeken Başkan Yalçın, bize yakışır bir ortamda, milli manevi konularda hassas, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirme hususunda gayretli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kayseri'nin lisanslı ilk ve tek e-spor kulübü olan Talasgücü Belediyespor e-spor takımı 7 kişiden oluşuyor. Koç Murat Deveci yönetimindeki takımda 6 lisanslı oyuncu bulunuyor.

Talas Belediyesi Kapalı Çocuk Parkı-Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nde konuşlandırılan e-spor takımı hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, 0352 437 1026 numaralı telefonu arayabilecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı