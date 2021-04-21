TAKSİM'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİYE RAMAZAN MAHYASI YAKILDI
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHATaksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine asılan Hoş Geldin Şehr-i Ramazan yazılı mahya yakıldı.
İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA
Taksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine asılan Hoş Geldin Şehr-i Ramazan yazılı mahya yakıldı.
Taksim Meydanı'nda 2017'de yapımına başlanan ve Ramazan ayının son cumasında açılması planlanan caminin minarelerine asılan Hoş Gelsin Şehr-i Ramazan yazılı mahya yakıldı. Yakılan mahyalar görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı