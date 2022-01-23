Taksim'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

İSTANBUL (İHA) - Taksim'de hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için uyarıda bulunduğu kar yağışı iki gündür etkisini belirli aralıklarla sürdürüyor. 3 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı akşam saatlerinde Taksim'de etkisini göstermeye başladı. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Hafta sonu olması nedeniyle Taksim'e gelen yerli ve yabancı turistler kar yağışı altında fotoğraf çektirdi. Yoğun şekilde etkili olan kar yağışının tadını çıkaran vatandaşlar kartopu da oynadı. - İSTANBUL