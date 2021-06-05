TAKSİDEKİ UYUŞTURUCUYU LARİSSA BULDU

TEKİRDAĞ'da polisin narkotik dedektör köpek Larissa ile yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ'da polisin narkotik dedektör köpek Larissa ile yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik şüpheli bir ticari taksiyi durdurdu. Narkotik köpeği Larissa'nın da kullanıldığı aramada 115 gram ve 6 fişek skunk, 4 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet mermi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1915 TL para ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınana Ö.S. ile A.K.'nin kametlerinde de yapılan aramalarda, toplam 42 kök hint keneviri, 72 uyuşturucu hap, 27 fişek skunk, 48 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmesinde kullanılan sıvı gübre, uyuşturucu fişeklemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili gözaltındaki Ö.S. ve A.K. hakkında soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı