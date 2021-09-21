Tacikistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

ANKARA (AA) - Tacikistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona TBMM Başkanvekili Celal Adan, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Aşrafcon Gulov ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Adan, Türk ve Tacik halklarının yüz yıllardır aynı coğrafyada birlikte yaşadığını belirterek, "Tacikistan'ı kadim bir dost, dış politikamızda güzel bir yere sahip olan Orta Asya'da önemli bir ortak olarak görmekteyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Tacikistan'ın bağımsızlığından bu yana huzur ve refahını öncelediğini kaydeden Adan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de geçen yıla oranla bu yılın ilk yarısında yüzde 67 arttığını söyledi.

Adan, Türk yatırımcıların da Tacikistan'a ilgi gösterdiğini kaydederek bunların başında tarım ve tekstil geldiğini vurguladı.

Büyükelçi Gulov da ülkesinin son 30 yılda endüstriyel üretim ve tarım başta olmak üzere ekonomik alanda önemli gelişim kaydettiğini anlattı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ekonomik alanda birçok adım attıklarını kaydeden Gulov, Tacikistan'ın tüm dünyayla ilişkilerini geliştirmek amacıyla açık kapı politikası izleyerek birçok ülke ve uluslararası örgütle iş birliği yaptığını vurguladı.

Gulov, Türkiye'nin Tacikistan'ı tanıyan ilk ülkelerden olduğuna işaret ederek, "Gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 30. yılını kutlayacağız. İki ülke de iş birliğinde önemli adımlar attı. Ülkemizin öncelikli dış politikalarından biri de Türkiye ile ilişkileri geliştirmektir. Türkiye, Tacikistan'ın önemli ticari partnerlerinden de biridir." diye konuştu.