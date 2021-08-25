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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI CEMEVİ'NDE 3 BİN KİŞİYE AŞURE İKRAMI Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi 12 günlük matem orucunun ardından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI CEMEVİ'NDE 3 BİN KİŞİYE AŞURE İKRAMI

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi 12 günlük matem orucunun ardından Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Hz. Ali'nin çocuklarının katledilişleri nedeniyle tutulan matem oruçları bu sene de sona erdi. Tüm yurtta matemin ardından Aşure Günü etkinlikleri düzenlenmeye başlandı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik ise Kuşadalılardan yoğun ilgi gördü. Kuşadası Cemevi'nde gerçekleşen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Gençlik Kolları Başkanı Simge Mıkıroğlu, ilçe yöneticileri, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Yusuf Atak ve Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar da katıldı. Duaların edildiği ve  deyişlerin söylendiği etkinlikte 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Aşure Günü'nün düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç, " 12 günlük matem orucumuzun bitmesinin ardından aşure günümüzde bir araya geldik. Bugün aramızda olan tüm canlara teşekkür ederim. Biz Türkiye'nin demokratları ve ilerici güçleri olarak Kerbela ve benzeri olayların her zaman karşısında olduk. Bundan sonra da halkların kardeşliği ve demokratik bir ülke mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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