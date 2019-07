Sylvester Stallone, Rocky filmi üzerindeki hakları ile ilgili ilk kez konuştu: Çok sinirliyim

Ünlü oyuncu Sylvester Stallone, fikir babası olduğu ve senaryosunu yazdığı, milyon dolarlık Rocky filmleri üzerinde hiçbir şekilde telif hakkına sahip olmadığını açıkladı.

Variety dergisine uzun bir röportaj veren 73 yaşındaki aktör Sylvester Stallone, "Her kelime, her harf, her yazım ve imla hatası benimdi. Şoke edici bir gerçek ama bana 'Paranı aldın ya, neden şikayet ediyorsun?' denildi. Çok sinirlendim" dedi.

Sylvester Stallone, aynı zamanda röportajı sırasında yeni bir Rocky filminin çekileceğine dair müjde de verdi.

Ünlü oyuncu, kendisinin yazıp yönetmesinin planlandığı film için Rocky serisinin yapımcı şirketi olan MGM ve Stallone ile beraber ortak yapımcılardan olan Irwin Winkler'ın 'sabırsızlandığını' belirtti.

Stallone'un Variety dergisine verdiği röportajda anlattığına göre film, ABD'ye kızkardeşini görmeye geldikten sonra ülkeden çıkamayan sinirli bir genç ile Rocky Balboa'nın tanışmasını konu edecek.

Rocky Balboa'nın bu genç ile ülkenin güney sınırına doğru bir yolculuk gerçekleştirmesini anlatacak film böylece son yıllarda ABD'nin ana gündem maddelerinden biri olan göçmenlik konusuna değinecek.

Stallone, aynı zamanda Rocky Balboa'nın filmlerinden önceki dönemini anlatan bir dizi projesi üzerinde çalıştıklarını da söyledi. Stallone, bu dizinin online izleme platformlardan birinde yer bulabileceğini aktardı.

İki Oscar kazandı

İlki 1976 yılıdna çekilen Rocky, beklenmedik şekilde gişede büyük bir başarı elde etmişti.

Stallone'un aday olduğu en iyi oyuncu ve en iyi senaryo kategorileri dahil olmak üzere 10 dalda Oscar'a aday gösterilen Rocky, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kurgu Oscar'larını kazanmıştı.

Böylece Stallone, zor geçinen bir oyuncu olmaktan çıkarak dünya çapında tanınan bir isim haline gelmişti.

İlk film 1 milyon dolara yapıldı ancak dünya çapında 225 milyon dolar gelir elde etti.

Rocky'nin dört adet devam filmi daha yapıldı; aynı zamanda sonraki yıllarda Creed Efsanenin Doğuşu ve Creed 2 Efsane Yükseliyor adındaki filmler de Rocky serisine eklemlendi.

Senaryosunu 3,5 günde yazdı

Sylvester Stallone, röportajı sırasında her ne kadar bu filmlerden çok para kazanmış olsa da çocukarına bu serinin haklarının miras kalmayacağından yakınıyor.

Ancak yine de bu durumu o dönemki naifliğine ve iş yapmayı çok bilmemesine bağlıyor.

Stallone, Rocky filminin senaryosunu parasız olduğu bir dönemde çok tanınmayan bir boksör olan Chuck Wepner'ın Muhammad Ali ile bir şampiyonada finale kalmasını izledikten sonra 3,5 günde yazmıştı.

Stallone, filmin bir boks filmi olmadığını, hayata dair bir metafor olduğunu ve aslında bir aşk hikayesi anlattığını belirtiyor.