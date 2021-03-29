Süveyş'i açma operasyonunun sürmesiyle petrol yükseldi
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Süveyş'i açma operasyonunun sürmesiyle petrol yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Süveyş'i açma operasyonunun sürmesiyle petrol yükseldi

Dünyanın en büyük konteyner nakliyat şirketi Maersk'in, Süveyş Kanalı tıkanıklığının, mevcut durumda küresel nakliyat sisteminde, bir dizi başka aksamaları ve birikmiş işleri tetiklediğini ve çözülmesinin haftalar, muhtemelen aylar sürebilecek yığılmalara neden olduğu yolundaki uyarısının...

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Dünyanın en büyük konteyner nakliyat şirketi Maersk'in, Süveyş Kanalı tıkanıklığının, mevcut durumda küresel nakliyat sisteminde, bir dizi başka aksamaları ve birikmiş işleri tetiklediğini ve çözülmesinin haftalar, muhtemelen aylar sürebilecek yığılmalara neden olduğu yolundaki uyarısının ardından, Pazartesi günü petrol vadeli fiyatları yükseldi. 

Analistlere göre, yük gemisinin hareket ettirilmesiyle Süveyş Kanalı'ndaki tıkanmasına neden olan sorunun çözümlenmesine karşın, küresel petrol arzına ilişkin ek endişelere neden oldu.

Toplam 400 metre uzunluğunda ve neredeyse 60 metre genişliğindeki 220,000 tonluk bir konteyner gemisi olan Ever Given, geçen hafta başında Süveyş Kanalı'nda sıkışarak kalması kanalı gemi trafiğine kapattı. Özellikle Körfez petrolünün Avrupa limanlarına ulaştırılmasındaki tek yol olan Süveyş kanalının kapanması, günde ortalama 9.6 milyar dolarlık zarara neden oldu. 

Gelişmelerle, Mayıs teslimi gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.94 artışla 65.17 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.84 artışla 61.48 dolara yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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