Suudi Arabistan'dan Yemen hükümetini yeniden şekillendirme planı Suudi Arabistan, Yemen hükümetini, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) de yer alacağı şekilde yeniden şekillendirmeyi planlıyor.

Suudi Arabistan, Yemen hükümetini, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) de yer alacağı şekilde yeniden şekillendirmeyi planlıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen Yemenli üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, GGK ve ülkedeki ana siyasi partilerin de kabul edeceği şekilde hükümeti yeniden şekillendirecek." ifadelerini kullandı.

Riyad yönetiminin yeni hükümetteki bakanlık dağılımını kuzey ve güney bölgeleri esasına göre yapacağını aktaran yetkili, Suudi Arabistan'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin de önemli bakanlıkları elinde bulunduracağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın, yeni kabine taslağını gözden geçirmesi için Hadi'ye ilettiği bilgisini paylaşan yetkili, yeni hükümette 24 bakanlık bulunacağını ifade etti.

AA, Suudi Arabistan'ın hazırladığı yeni kabine taslağına ulaştı

AA'nın ulaştığı Suudi Arabistan tarafından hazırlanan yeni Yemen hükümetine ilişkin taslağa göre, kabinede kuzey bölgesinden eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi'ne 3, Yemen Islah Partisi'ne 3 ve Yemen Sosyalist Partisi, Yemen İnşa ve Adalet Partisi, Halk Birlik Partisi ile Zafer Partisi'ne 1'er bakanlık verilirken, güneyden ise GGK'ye 4, diğer küçük partilere de toplamda 6 bakanlık düşüyor.

Cumhurbaşkanı Hadi'nin ise yeni kabinede Dışişleri, Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarını elinde bulundurması öngörülüyor.

Suudi Arabistan'ın, geçici başkent Aden ve diğer stratejik bölgeleri ele geçiren GGK'nin talebi üzerine kabineyi yeniden şekillendirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Söz konusu taslağa ilişkin henüz Suudi Arabistan, Yemen hükümeti veya GGK'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkede bir yandan İran destekli Husiler bir yandan da BAE destekli GGK ile mücadele nedeniyle gün geçtikçe parçalanma derinleşiyor.

Kaynak: AA