Suşehri'nde 75 yataklı devlet hastanesi hizmete açıldı

08.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:54

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı tamamlanan 75 Yataklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başladı. Açılışta konuşan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz "Hedefimiz herkesin sağlık hakkının korunduğu ihtiyaç halinde herkesin kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye Sahip olmaktı. Bu hedefe ulaşabilmek içinde çok büyük adımlar attık. Suşehri'nde uzman hekim 2002 de 8 taneydi şimdi 14 tane var. Suşehri'nde 2002 de pratisyen hekim 6 taneydi şimdi 27 tane var çeşitli uzmanlıklarda doktorlarımız var. Burada açılışını gerçekleştireceğimiz devlet hastanemizin tüm Suşehri halkına ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan "Sivas'taki verilere baktığımız zaman dünden daha iyiyiz ama Sivas'ta son zamanlarda yapılan hizmetleri itibarsızlaştırma çabası var. Yani yapılma şeklinden, usulünden, yerinden, binanın şekline kadar. Değerli arkadaşlar bunlar zor ortaya çıkıyor. 33 milyon TL para çok yüksek bir rakam..Suşehri'nin nüfusuna baktığımız zaman, potansiyeline baktığımız zaman bu tam 200 bin nüfusluk bir yerleşim yerinde olabilecek bir hizmet binası. Burası 75 yataklı VIP odalar, nitelikli odalar ve baktığımızda 215 çalışanla hakikaten Suşehri güzel bir hizmeti bünyesine kazandırmıştır."dedi.



Açılış töreninin ardından hastane gezilerek hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edildi.



Açılışı yapılan hastane 22 bin metre kare kapalı alana sahip. Bünyesinde; 75 yatak, 17 yataklı diyaliz merkezi, 4 ameliyathane, 10 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 28 poliklinik bulunuyor. - SİVAS

Kaynak: İHA