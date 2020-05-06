Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?
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Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?

Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?
06.05.2020 00:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:04

Survivor 2020, 5 Mayıs Salı akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Futbol oyunu ile nefesleri kesen Survivor eleme konseyi ile izleyicileri kendine bağladı. Peki, Survivor futbol oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte 5 Mayıs Survivor 2020 raporu!

Survivor'da finale yaklaşırken 5 Mayıs akşamı yaşanan eleme konseyi izleyicileri ekrana bağladı. Futbol oyunu ile heyecanlı anlar yaşayan izleyiciler Survivor 2020'de eleme heyecanını izledi. İşte izleyicileirn merak ettiği Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı gibi soruların yanıtları!

SURVİVOR FUTBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor 2002'de 5 Mayıs akşamı futbol oyunu heyecanı yaşandı. Oyunun galibi olan takım Acun Ilıcalı'nın hesabından canlı yayın yapmaya hak kazanacak.

5 MAYIS GÖREV OYUNU ŞARKI YARIŞMASI

5 Mayıs akşamı ekrana gelen Survivor'da yarışmacılar parkur dışında da hünerlerini gösterdi. Görev oyununda takımlara şarkı yapma görevi verildi. Gönüllüler takımı rap müzik konseptinde bir şarkı hazırlarken Ünlüler takımı ise halk müziği formatında bir şarkı hazırladı. kazanan takım daha sonra belli oacak.

SURVİVOR FUTBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor futbol oyunu adeta bir derbi karşılaşması gibi heyecanlı anlara sahne oldu. Gönüllüler ve Ünlüler takımları arasında kıyasıya rekabet yaşanırken yarışma sonrası gerilim tırmandı. Futbol karşılaşmasının kazananı ve Instagram canlı yayın ödülünü kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Ödülü kazanan Ünlüler 6 Mayıs Çarşamba 15.30'da canlı yayınla bağlantı yapacak.

Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?
Survivor eleme adayları

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme konseyinde öncelikle eleme adayları Berkan, Yasin, Cemal Can, Yunus Emre, Aşkım, Elif oldu.

Gönüllüler takımının eleme adayları: Berkan, Yasin, Cemal Can

Ünlüler takımının eleme adayları: Yunus Emre, Aşkım, Elif

Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?
Survivor eleme adayları

5 MAYIS SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da günlerdir beklenen akşam geldi ve eleme konseyi yapıldı. Heyecanın ve gerilimin yüksek olduğu gecede oylama sonucu elenen isim belli oldu. Böylece 5 Mayıs akşamı Survivor 2020'ye veda eden yarışmacı Aşkım oldu.

Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?

SURVİVOR PERFORMANS SIRALAMASI

1. Berkan Karabulut

2. Evrim Keklik

3. Sercan Yıldırım

4. Ersin Korkut

5. Cemal Can Canseven

6. Sadık Ardahan Uzkanbaş

7. Elif Yıldırım Gören

8. Yunus Emre Özden

9 Aşkım Burçe Tunay

10. Aycan Yanaç

11. Yasin Obuz

12. Nisa Bölükbaşı

13. Barış Murat Yağcı

14. Mert Öcal

SURVİVOR AŞKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?
Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?
Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?
Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?
Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?
Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?
Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?
Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor futbol oyununu kim kazandı?

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Osman DEMİR
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