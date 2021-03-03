Survivor 40. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor izle! Survivor kim elendi?

Survivor 40. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor izle! Survivor kim elendi? Survivor 39. bölüm full izle! Survivor son bölümde kim elendi? SMS 1.'si kim oldu?

Survivor 40. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor izle! Survivor kim elendi? Survivor 39. bölüm full izle! Survivor son bölümde kim elendi?

SURVİVOR 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SMS 1.'Sİ KİM OLDU?

Öykü ve Aleyna ilk 2 eleme adayı olmuştu. Bugün yapılan ada konseyinde 3. ve 4. eleme adayı daha çıkartıldı. Survivor bu hafta eleme adayları Öykü, Aleyna, Çağman ve Hanzade oldu. Çağman adaya veda etti.