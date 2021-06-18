Sürünü büyüt desteği kap
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Sürünü büyüt desteği kap

Sürünü büyüt desteği kap
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılında başlatılan "Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi" kapsamında, Eskişehir'de koyun ve keçi yetiştiricilerine yaklaşık 4 milyon 700 bin lira ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılında başlatılan "Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi" kapsamında, Eskişehir'de koyun ve keçi yetiştiricilerine yaklaşık 4 milyon 700 bin lira ödeme yapılacak.

Yayınlanan tebliğe göre, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçilerine ait veriler Hayvan Kayıt Sisteminden Koyun Keçi Bilgi Sistemine aktarılıyor ve şartları uygun olan yetiştiricilerin sürülerine ilave olan 15 aylık ve üzeri koyun keçileri için hayvan başına 100 TL destekleme ödemesi yapılıyor. Anaç koyun keçi desteklemesine başvuran tüm yetiştiriciler bu desteği almak için başvurmuş sayılıyor. Bu desteklemeden yararlanacak yetiştiricilerin, son iki yıldır anaç koyun keçi desteklemesinden yararlanmış olması ve sürüsünü 10 Ağustos 2018 ile 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında doğmuş koyun ve keçi ile büyütmesi şartını taşımaları gerekiyor.

Eskişehir ne kadar destek alacak?

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, konu ile ilgili açıklamasında: "İlimizde bin 755 yetiştiricimize 46 bin 946 anaç koyun keçisi için 4 milyon 694 bin 600 lira sürü büyütme ve yenileme desteği vereceğiz. Bakanlığımızın ödeme planı çerçevesinde yetiştiricilerin hesaplarına destekleme ödemeleri yatırılacak. Koyun ve keçi sürülerimizi ne kadar çok büyütürsek o kadar çok destek alıyoruz. Tarım Şura'sında alınan kararlar ve Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin Eskişehir için belirlediği 2021 yılı koyun-keçi varlığı hedefine ulaşmamızda çok önemli katkı sağlayacak olan bu desteklerin yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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