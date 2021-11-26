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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak kanala devrildi.

İSTANBUL (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak kanala devrildi. Tır sürücüsü kazada yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi mevki'inden geçen İzmir İstanbul yolu üzerinde M.E.Ç. (31) idaresindeki 34 RM 0318 plakalı tır ve tıra bağlı 34 DP 8766 plakalı dorse, İzmir istikametine ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan kanala devrildi. Kazada tırda büyük maddi hasar meydana gelirken yaralanan tır sürücüsü M.E.Ç. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - MANİSA

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi

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