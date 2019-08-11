Sürücüsü içinde olmayan otomobil ırmağa uçtu

Sürücüsü içinde olmayan otomobil ırmağa uçtu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün içinde olmadığı iddia edilen bir otomobil nehre düşerek sular içinde kaldı.

11.08.2019 06:11
Sürücüsü içinde olmayan otomobil ırmağa uçtu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün içinde olmadığı iddia edilen bir otomobil nehre düşerek sular içinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre Osman A. Çaycuma Köprüsünün kenarındaki alana otomobilini park etti. Otomobil bir süre sonra Filyos Irmağına doğru kendiliğinden ilerlemeye başladı. Irmağa düşen otomobil sular içinde kalırken, sürücü Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi çekici ve vinç yardımı ile ırmağa düşen otomobili 1 saatlik çalışmanın ardından sudan çıkardı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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