Sürücünün dikkatsizliği faciayla sonuçlanıyordu
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Sürücünün dikkatsizliği faciayla sonuçlanıyordu

04.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:53

Sürücünün dikkatsizliği faciayla sonuçlanıyordu Çevreyolunda korkutan görüntüler araç kamerasında Eskişehir-Ankara çevreyolunda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü aynasına bakmadan şerit değiştirmek isteyince, arkasından gelen kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Sürücünün dikkatsizliği faciayla sonuçlanıyordu

Çevreyolunda korkutan görüntüler araç kamerasında

ESKİŞEHİR - Eskişehir-Ankara çevreyolunda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü aynasına bakmadan şerit değiştirmek isteyince, arkasından gelen kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olay anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Eskişehir-Ankara çevreyolunun Kartal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü sağ şeride geçmek istedi. Sinyal vermeden ve aynasını kontrol etmeden şerit değiştirmek isteyen sürücü, arkasından gelen kamyonu fark etmeyince 2 araç birbirine sürttü. Olay anı trafikteki başka bir otomobilin iç kamerasına yansırken, şans eseri büyük bir kaza yaşanmadı. Olayını şokunu atlatamayan otomobil sürücüsünün, aracıyla sağ şeride geçerek yol üzerinde bir süre duraklaması da gözlerden kaçmadı.

Sürücünün dikkatsizliği faciayla sonuçlanıyordu
Sürücünün dikkatsizliği faciayla sonuçlanıyordu
Sürücünün dikkatsizliği faciayla sonuçlanıyordu
Sürücünün dikkatsizliği faciayla sonuçlanıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ

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