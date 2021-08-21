Sürücü adayı aracı aniden durdu, sürücü kursu eğitmenini darp ettiler

Kocaeli'nin Derince ilçesinde aniden duran sürücü adayı eğitim aracındaki sürücü eğitmenini, bir araçtan inen şahıslar tarafından tabanca ile darp edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde aniden duran sürücü adayı eğitim aracındaki sürücü eğitmenini, bir araçtan inen şahıslar tarafından tabanca ile darp edildi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde bulunan sürücü adayı eğitim alanında seyir halinde olan 41 HC 465 plakalı, sürücü adayı eğitim aracı aniden durdu. Aracın arkasında seyir halinde olan bir otomobilden inen şahıslar, aniden durduğu için araçta bulunan sürücü kursu eğitmeni Ahmet Dursun ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şahıslar, önce Ahmet Dursun'u tehdit etti daha sonra da darp etti. Şahıslar daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk dildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet Tosun'u darp eden şahısları yakalayarak, polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı