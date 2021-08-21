Sürücü adayı aracı aniden durdu, sürücü kursu eğitmenini darp ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sürücü adayı aracı aniden durdu, sürücü kursu eğitmenini darp ettiler

Sürücü adayı aracı aniden durdu, sürücü kursu eğitmenini darp ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Derince ilçesinde aniden duran sürücü adayı eğitim aracındaki sürücü eğitmenini, bir araçtan inen şahıslar tarafından tabanca ile darp edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde aniden duran sürücü adayı eğitim aracındaki sürücü eğitmenini, bir araçtan inen şahıslar tarafından tabanca ile darp edildi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde bulunan sürücü adayı eğitim alanında seyir halinde olan 41 HC 465 plakalı, sürücü adayı eğitim aracı aniden durdu. Aracın arkasında seyir halinde olan bir otomobilden inen şahıslar, aniden durduğu için araçta bulunan sürücü kursu eğitmeni Ahmet Dursun ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şahıslar, önce Ahmet Dursun'u tehdit etti daha sonra da darp etti. Şahıslar daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk dildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet Tosun'u darp eden şahısları yakalayarak, polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Sürücü adayı aracı aniden durdu, sürücü kursu eğitmenini darp ettiler
Sürücü adayı aracı aniden durdu, sürücü kursu eğitmenini darp ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Soğuk çay kavgasında öldürülen genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Soğuk çay kavgasında öldürülen genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü
Uyanıklık yapmak isterken canından olacaktı! Karakoldan kaçmak için çıktığı tuvalet penceresinden düştü
Uyanıklık yapmak isterken canından olacaktı! Karakoldan kaçmak için çıktığı tuvalet penceresinden düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Muslera Gervinho Lionel Messi Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sürücü adayı aracı aniden durdu, sürücü kursu eğitmenini darp ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 16:13:20. #1.15#

title