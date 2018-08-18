Suriyelilerin Ülkelerine Gidişleri Tamamlandı
Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 35 bin 840 Suriyeli ülkesine geri döndü.
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 35 bin 840 Suriyeli ülkesine geri döndü.
Türkiye'nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kilis'e gelen 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı'nı yakınlarının yanlarında geçirmek için ülkelerine gitti. Bugün akşam saatlerine kadar geçişleri sağlanan Suriyelilerin 3 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında Türkiye'ye gelebilecekleri öğrenildi. - KİLİS