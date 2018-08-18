Suriyelilerin Ülkelerine Gidişleri Tamamlandı

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 35 bin 840 Suriyeli ülkesine geri döndü.

Türkiye'nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kilis'e gelen 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı'nı yakınlarının yanlarında geçirmek için ülkelerine gitti. Bugün akşam saatlerine kadar geçişleri sağlanan Suriyelilerin 3 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında Türkiye'ye gelebilecekleri öğrenildi. - KİLİS