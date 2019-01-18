Suriyeli Öğrencilerin Karne Sevinci

Kilis'teki Öncüpınar Konteyner Kent'te eğitim gören Suriyeli öğrenciler karnelerini aldı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Başarılı öğrencilere idareciler tarafından karneleri ile çeşitli hediyeler verildi.

Kampın eğitim koordinatörü Gülşen Sezer, Zeytin Anaokulundaki karne dağıtım töreninde, bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 bin öğrenciye karne verildiğini dile getiren Sezer, konaklama merkezinde verilen eğitimin, kent merkezindeki okullarla aynı seviyede olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Okullaşma oranının en üst seviyede olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Okullarımızın imkanları şu anda gayet iyi düzeyde. Çocuklarımızın mutlu bir geleceğe ulaşması için öğretmen arkadaşlarımızla çabalıyoruz. Bu çocuklar ileride ülkelerine dönecekler ve burada aldıkları eğitimi gittikleri yerlere yansıtacaklar. Burada verilen hiçbir emek boşuna gitmiyor. Bizler dünya çocuklarının geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Umarım ülkelerine döndüklerinde bizleri güzel bir şekilde hatırlayacaklardır."

Sezer, kamp bünyesinde kreşten liseye kadar beş okulun faaliyet gösterdiğini, amaçlarının her bir öğrenciyi kendisine, ailesine ve ülkesine faydalı birer birey olarak yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Öğrenci Velisi Ayşe Hatip de verilen imkanlardan dolayı Türkiye'ye minnet duyduğunu belirterek "Türkiye, çocuklarımızla buraya geldikten sonra bize çok faydalı oldu. Çocuklarımız derslerinden geri kalmadılar, geleceklerini kurtardılar. Türkiye bizim hem maddi hem manevi yanımızda durdu ve destek verdi. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Hatice Hacdaha da karnesini aldığı için çok mutlu olduğunu, tatilde bol bol kitap okuyup öğretmenlerinin verdiği programı uygulayacağını kaydetti.

Kaynak: AA