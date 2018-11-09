Suriyeli Çocuğun Parmağında Sıkışan Yüzük Kesildi

Adana'da 10 yaşındaki çocuğun parmağında sıkışan yüzük, mini spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli İlan Elahmet'in parmağına taktığı yüzük sıkıştı.

Elahmet'in ailesinin uğraşlarına rağmen yüzük sıkıştığı yerden çıkmayınca, durum Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekiplerine bildirildi.

Can-Kur ekipleri, çocuğun bulunduğu adrese giderek yüzüğü mini spiral makinesiyle keserek çıkardı.

Bu sırada korku yaşayan çocuk, ekipler ve ailesi tarafından sakinleştirildi.