Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turuna Kovid-19 engeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turuna Kovid-19 engeli

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu, 45 kişilik yazım kurulunda 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle askıya alındı, muhalifler İstanbul'da yapılan testlerinin tamamının negatif çıktığını bildirdi.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turuna Kovid-19 engeli
24.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:39

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu, 45 kişilik yazım kurulunda 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle askıya alındı, muhalifler İstanbul'da yapılan testlerinin tamamının negatif çıktığını bildirdi.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını yürüten eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, sabah yapılan ilk oturumun ardından heyetiyle BM'den ayrıldı.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Bahra, bu sabah üçüncü tur görüşmelerinin olumlu bir havada başladığını söyledi.

Bahra, "Müzakereler olumlu istişarelerle başladı. Tüm taraflardan heyet üyeleri toplantıların çekirdek gündemine ilişkin söz aldı. Anayasa Komitesi çalışmalarında mümkün olan en kısa zamanda ilerleme kaydedilmesi hususunda kararlıyız. Çünkü Suriye'deki halkımız gerçek bir acı ve sefalet ile karşı karşıya." dedi.

Komite toplantılarının başarıya ulaşması için Cenevre'de sonuna kadar hazır bulunacaklarını vurgulayan Bahra, Komite üyeleri arasında 3 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğinin kendilerine iletildiğini söyledi.

Bahra, Kovid-19 tespit edilenlerin Komitenin hangi kanadından olduğunun ve kimliklerinin kendilerine açıklanmadığını aktardı.

BM'nin tavsiyelerini ve İsviçre'deki Kovid-19 düzenlemelerini takip edeceklerini ifade eden Bahra, muhalefet heyetinin İsviçre'ye gelmeden önce İstanbul'da test yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını kaydetti.

Bahra ayrıca, İsviçre'ye gelişlerinde de diğer heyetlerle test yaptırdıklarını anımsattı.

Kovid-19 rejim heyetinde tespit edildi iddiası

Öte yandan, sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 15 kişilik yazım ekibinin bir üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in kendilerine 3 üyede Kovid-19 çıktığını teyit ettiğini söyledi.

Muhalif kaynaklar ise Kovid-19 tespit edilen 3 kişinin Şam'dan gelen heyette yer aldığı konusunda ısrarcı.

BM'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Pedersen'in İsviçreli makamlarla yapacağı görüşmelerin ardından toplantıların devam edip etmeyeceğine karar vermesi bekleniyor.

İsviçre'deki Kovid-19 düzenlemelerine göre, Kovid-19 tespit edilen kişilerle temas edenlerin 10 gün karantinaya alınması gerekiyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de başta muhalifler olmak üzere heyet üyeleriyle buluşmuştu.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden oluşan ve 15'er kişiden meydana gelen anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri 9 ay gibi uzun bir aradan sonra bugün Cenevre'de yeniden bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Ekonomi
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor Güncel
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
İki nüfus kaydı bulunan vatandaş mağdur! Hem asker kaçağı hem de ölü olarak gözüküyor
İki nüfus kaydı bulunan vatandaş mağdur! Hem asker kaçağı hem de ölü olarak gözüküyor
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Rus milyarderin 400 milyon dolarlık yatı Bodrum'a demir attı
Rus milyarderin 400 milyon dolarlık yatı Bodrum'a demir attı
Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı
Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü
Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Süleyman Soylu Hacı Bektaş Veli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Selami Şahin Merve Boluğur Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel İzmir Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turuna Kovid-19 engeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 17:42:48. #1.15#
title