Süreyya Davulcuoğlu kimdir? Süreyya Davulcuoğlu yaşıyor mu? Süreyya Davulcuoğlu kaç yaşında?

Karadeniz müzikleri sevilen başarılı müzisyen Süreyya Davulcuoğlu kimdir? Süreyya Davulcuoğlu yaşıyor mu? Süreyya Davulcuoğlu kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda solist sanatçı olan Süreyya Davulcuoğlu kimdir? Süreyya Davulcuoğlu yaşıyor mu? Süreyya Davulcuoğlu kaç yaşında?

SÜREYYA DAVULCUOĞLU KİMDİR?

Süreyya Davulcuoğlu, (d. 1948 Akçaabat Trabzon) ağırlıklı olarak Karadeniz türküleri söyleyen Türk Halk Müziği sanatçısıdır. İlk müzik hayatına 1971-72 yıllarında Ankara'da amatör bir toplulukta başladı. 9 Haziran 1973 tarihinde Dünya Müzikologlarının ODTÜ'de yapılan çalışmasından sonra onlara verilen konserde Solist Sanatçı olarak sahne aldı ve Karadeniz müziğini icra etti. 1973 yılında Ankara Radyoevine istisna sanatçı olarak göreve başladı. Coşkun Güla'dan müzik dersi alarak 1980 yılında Televizyon konserleri vermeye başladı. 1983 yılında albüm çalışmalarına başlayıp, Arif Sağ ve Musa Eroğlu ile beş adet albüm çalışması yaptı. 1991 yılından beri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Solist Sanatçı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1963 doğumlu bir kız çocuk annesidir.

1984 yılında Ağasar Dereleri adlı türküsüyle 300'ün üzerinde plak satmış ve o zamanın rekor gelirinin tek sahibi olmuştur. Sembol Plakçılık etiketi ile iki adet LP'si yayınlanmıştır : 1984 yılında Burcu Burcu Karadeniz (Sembol LP-107)ve 1986 yılında Burcu Burcu Karadeniz-2 (Sembol LP-140). Aynı şirketten Hasan Geliyor Hasan (1988) ve Kraliçe Geldi (1989) ve Türküleriyle Karadeniz (1990) adlı yalnızca kaset formatında basılan üç albüm daha çıkarmıştır. 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan Türk Halk Müziği programlarında yakın arkadaşı Perşembe, Ordu'lu türkücü Kamil Sönmez ile birlikte sıklıkla ekranda boy göstermiştir.

Son olarak bir TV kanalında gösterime giren Kuş Dili adlı bir dizide aldığı rolle ekranda görünmüştür.