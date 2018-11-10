Süper Ligde Erzurumspor Kazandı, Fenerbahçe Düşme Hattına Geriledi
Süper Ligde Erzurumspor'un Göztepe'yi yenmesiyle birlikte Fenerbahçe, 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.
Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Haftaya 8 puanla başlayan Erzurumspor, 28. dakikada İbrahim Akdağ, 53. dakikada ise Taylan Antalyalı'nın golleriyle İzmir ekibini yenmeyi başardı. Göztepe'nin tek sayısı Yasin Öztekin'den geldi.
FENERBAHÇE DÜŞME HATTINA GERİLEDİ
Bu sonucun ardından Göztepe 18 puanda kalırken, Erzurumspor 11 puana yükseldi. Ligin 12. haftasına 10 puanla 15. sırada giren Fenerbahçe, 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi. Bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın Alanyaspor'la oynayacak.
YORUMLAR (106)
-
FENERBAHCE BÜYÜK BİR MEDENİYET DEV BİR CUMHURİYETTİR ATATÜRK DEVRİMLERİNE BAGLIDIR GERİSİ SADECE SPOR KULUBÜ VEDE TEFERRUATTIRCevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
-
Adamlarda utanma yokki. İtiraf etseler şike yaptık, hak yedik, hakemleri tehdit ettik. Vicdan azabına dayanamıyoruz bizi küme düşürün deseler. Bunu yapmadıkları sürece Allah zaten bunları mutlu etmiyor. İyice çilekeş oldular. Trabzon halkının ahı tuttuCevap Yaz 9 13 Yayından Kaldır
-
Daha fazla yabanci oluncada olmuyomus demekCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Koç Holdingi iflasa sürükleyen müdürü şirketinin başında tutarmiydin Başkan. Comoli derhal istifa etmelidirCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
AZİZ VARKEN ŞİKE RÜŞVET FALAN BİŞEYLER YAPIYORLARDI YİNE ŞİMDİ AZİZDE OLMAYINCA GERÇEK HALİ ORTAYA ÇIKTI FENERİN .Cevap Yaz 33 16 Yayından Kaldır