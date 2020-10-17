Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri (YENİDEN)
Lichaj, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Salibur, Sabo, Ndiaye, Darri, SobiechSAKAT: Cristobal JorqueraCEZALI: Yok KASIMPAŞA Ramazan- Hadergjonaj, Brecka, Jeanvier, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Yusuf, Koita SAKAT: GohouCEZALI:...
Lichaj, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Salibur, Sabo, Ndiaye, Darri, Sobiech
SAKAT: Cristobal JorqueraCEZALI: Yok
KASIMPAŞA Ramazan- Hadergjonaj, Brecka, Jeanvier, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Yusuf, Koita SAKAT: GohouCEZALI: Yok ---------------------------------------
FRAPORT-TAV ANTALYASPORBoffin- Bünyamin Balcı, Veysel, Naldo, Kudryaşov, Nuri Şahin, Sidney Sam, Podolski, Doğukan, Amilton, JahovicSAKAT: Drole, Doğukan Sinik, Fred, Serdar GürlerCEZALI: Yok
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ Günay- Papy Djilobodji, Kana-Biyik, Junior Morais, Oğuz Ceylan, Andre Sousa, Alexandru Maxim, Kenan Özer, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Andre RibeiroSAKAT: YokCEZALI: Marius Sumudica (Teknik Direktör)---------------------------------------
GÖZTEPEİrfan- Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, IdeyeSAKAT: Yok CEZALI: Yok
FENERBAHÇE Altay - Nazım Sangare (Gökhan Gönül), Serdar, Tisserand, Caner, Sosa, Gustavo, Valencia, Thiam, Ozan, SamattaSAKAT: Rodriguez, Perotti
CEZALI: Lemos
Kaynak: Demirören Haber Ajansı