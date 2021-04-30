Süper Lig'de 39. hafta heyecanı
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Süper Lig'de 39. hafta heyecanı

Süper Lig'de 39. hafta heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 39. haftası Beşiktaş ile Hatayaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'in 39. haftası Beşiktaş ile Hatayaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'de 39. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında lider Beşiktaş, Hatayspor'u ağırlayacak. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe de evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Üçüncü sırada yer alan Galatasaray ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Haftayı Trabzonspor BAY geçirecek.

Ligde 39. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

20.30 Beşiktaş - Hatayspor

2 Mayıs Pazar

16.00 İH Konyaspor - Fatih Karagümrük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

16.00 Y. Denizlispor - Çaykur Rizespor

20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray

3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

16.00 Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor

20.30 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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