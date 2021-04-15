Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.
Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Bu haftayı Fatih Karagümrük maç oynamadan geçirecek.
Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 17 Nisan Cumartesi ve 18 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın saat 16.00'daki Konyaspor - Kayserispor ve Gençlerbirliği - Sivasspor müsabakaları ile başlayacak. Lider Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma ile sona erecek. Haftayı Fatih Karagümrük BAY olarak geçirecek.
Süper Lig'de 35. hafta programı şöyle:
16.00 İH Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
17 Nisan Cumartesi
13.30 Yukatel Denizlispor - BB Erzurumspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
18 Nisan Pazar
16.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı