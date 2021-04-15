Süper Lig'de 35. hafta heyecanı
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Süper Lig'de 35. hafta heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig'de 35. hafta heyecanı

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

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Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Bu haftayı Fatih Karagümrük maç oynamadan geçirecek.

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 17 Nisan Cumartesi ve 18 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın saat 16.00'daki Konyaspor - Kayserispor ve Gençlerbirliği - Sivasspor müsabakaları ile başlayacak. Lider Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma ile sona erecek. Haftayı Fatih Karagümrük BAY olarak geçirecek.

Süper Lig'de 35. hafta programı şöyle:

16.00 İH Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

17 Nisan Cumartesi

13.30 Yukatel Denizlispor - BB Erzurumspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor

19.00 Göztepe - Galatasaray

18 Nisan Pazar

16.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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