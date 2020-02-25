SunExpress Üst Yöneticisi Bischof: Küresel havacılık sektörü ılımlı büyüyecek

25.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:56

SunExpress Üst Yöneticisi Bischof, "2020'nin başında, koronavirüs ve diğer şeylerin sektöre büyük etkilerini görüyoruz. Bu da sektördeki büyümeyi öngörmeyi gerçekten zorlaştırıyor. Ancak sektördeki büyümenin önceki yıllara kıyasla oldukça ılımlı olacağını söyleyebilirim." dedi.