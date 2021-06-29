Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'de 16 saatlik su kesintisi

İSKİ, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'de toplam 16 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İSKİ, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'de toplam 16 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'ndeki isale hattı deplase bağlantılarında çalışma yapılacağı kaydedilerek Sultanbeyli'nin bütün mahalleleri, Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri, Maltepe'nin ise Büyükbakkalköy Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacağı ifade edildi.

İSKİ kesintinin yarın saat 10.00'da başlayıp perşembe saat 02.00'ye kadar süreceğini belirtti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı