Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'de 16 saatlik su kesintisi
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Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'de 16 saatlik su kesintisi

Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'de 16 saatlik su kesintisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSKİ, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'de toplam 16 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İSKİ, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'de toplam 16 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'ndeki isale hattı deplase bağlantılarında çalışma yapılacağı kaydedilerek Sultanbeyli'nin bütün mahalleleri, Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri, Maltepe'nin ise Büyükbakkalköy Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. 

İSKİ kesintinin yarın saat 10.00'da başlayıp perşembe saat 02.00'ye kadar süreceğini belirtti

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
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