SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI
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SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI

17.10.2020 22:56 | Son Güncelleme: 17.10.2020 23:00
SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI

İstanbul DHASultanbeyli'de otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İstanbul DHA

Sultanbeyli'de otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ara sokaktan çıktığı sırada ana yolda seyir halindeki motosiklete çarptı. 

Kontrolsüz bir şekilde anayola çıktığı iddia edilen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kaza nedeniyle ağır yaralandı. Yağmur nedeniyle yerde yatan yaralının ıslanmaması için üzeri poşet ve kartonlarla kapatıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Görüntü dökümü: ----------Yerde yatan motosiklet sürücüsü -Üzerine karton ve poşet örtülmesi-Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Genel ve detaylar 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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