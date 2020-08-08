Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk jandarma ve 112 ekiplerince kurtarıldı Konya'nın Halkapınar ilçesinde hidroelektrik santralinin sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk, jandarma ve 112 ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde hidroelektrik santralinin sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk, jandarma ve 112 ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İvriz Mahallesi'ndeki Fındıklık mevkisine Adana'dan ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen Taha Gözüküçük (11), Sümerbank Hidroelektrik Santralinin çevresinde arkadaşıyla gezerken biranda kanala düştü.

Arkadaşının ailesine haber vermesiyle birlikte 112'ye ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 200 metre hidroelektrik santrali kanalında sürüklenen çocuk daha sonra ızgaralara takıldı.

Jandarma ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından çocuk kanaldan çıkarıldı.

112 ekiplerinin suni teneffüs ile kalp masajıyla yaşama tutunan Gözüküçük, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden Gözüküçük'ün ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA