SUEDA'NIN ÇENESİ 2 SAATLİK OPERASYONLA GENİŞLETİLDİ
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SUEDA'NIN ÇENESİ 2 SAATLİK OPERASYONLA GENİŞLETİLDİ

SUEDA'NIN ÇENESİ 2 SAATLİK OPERASYONLA GENİŞLETİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SİVAS'ta, uzun yıllardır üst çene darlığı ve buna bağlı olarak dişlerde çarpıklık sorunu yaşayan Sueda Şeker (16), kentte ilk kez uygulanan çene genişletme operasyonuyla sağlığına kavuştu.

SİVAS'ta, uzun yıllardır üst çene darlığı ve buna bağlı olarak dişlerde çarpıklık sorunu yaşayan Sueda Şeker (16), kentte ilk kez uygulanan çene genişletme operasyonuyla sağlığına kavuştu.

İsmail-Songül Şeker çiftinin 3 çocuğundan ilki olan lise öğrencisi Sueda Şeker'in üst çenesindeki darlık nedeniyle zaman içinde dişlerinde çarpıklık oluştu. İlk olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuran Şeker, burada yapılan muayenenin ardından Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Diş ve Çene Cerrahisi Uzamanı Diş Hekimi Aras Erdil tarafından dişleri kontrol edilen Sueda'ya kentte ilk kez uygulanan büyük çene ameliyatı yapıldı. 2 saat süren operasyonda üst çenesi genişletildi.

Operasyon hakkında bilgi veren hastane Başhekimi Fuat Şen, "Ergenlik çağının bitimine kadar hastaya ağız içi aygıtlar kullandırılarak genişletme yapılabilirken, ergenlik dönemini bitirdiğinde bu dönemde cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Burada uyguladığımız cerrahi yöntem, üst çene kemiğini yüz kemiklerine bağlanan kısımlarından kemiğe kesiler yapılarak, üst çenenin kafa iskeletinden bağımsız hale getirilmesi ayrıca üst çenenin orta hatta, kendi içinde oluşturduğu bağlantının ayrılarak genişletilmesini sağlamıştır. Bu şekilde daha sonra ortodonti uzmanlarımızca hem çeneye hem de dişlere aygıtlar takılarak istediğimiz konumda çene ve dişler düzeltilebilmektedir" dedi.

'DAHA İNSANCIL YÖNTEM OLUYOR'

Ameliyatı gerçekleştiren Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Diş Hekimi Aras Erdil ise, "Ameliyat genel anestezi altında yapılıyor. Bu ameliyatın lokal anestezi altında da uygulamaları olabiliyor ama bu durum hasta için biraz travmatik oluyor. Bu travmanın olabildiğince minimize edilmesi için hastanın genel anestezi altında uyurken bu işlemin yapılması daha insancıl bir yöntem. Hastanın şikayetleri 48 saatte artıyor. Ağrısı, şişliği, ağız içinde hafif kanamalar gibi etkiler ameliyat sonrasında beklediğimiz durumlar oluyor. Bu şikayetler ameliyattan 2 gün sonra azalmaya başlıyor. Hatsa yaklaşık 10 gün sonra da ameliyat öncesi haline dönebiliyor" diye konuştu.

Sueda'nın annesi Songül Şeker ise, "Kızımın ameliyat olması gerektiğini söylediler. Hocamıza güvendik, ameliyat başarılı geçti. Dişleri iyi çıkmadığı için tel taktırmak istiyorduk. Önce ölçü alındı, üst damakta küçüklük vardı. Bu yüzden ameliyat olması gerektiğini söylediler. Bu ameliyat olmadan tel takılamazdı" ifadelerini kullandı.

SUEDA'NIN ÇENESİ 2 SAATLİK OPERASYONLA GENİŞLETİLDİ
SUEDA'NIN ÇENESİ 2 SAATLİK OPERASYONLA GENİŞLETİLDİ
SUEDA'NIN ÇENESİ 2 SAATLİK OPERASYONLA GENİŞLETİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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