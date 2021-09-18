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Sudan'ın doğusundaki hükümet karşıtları limanları ve başkente giden yolu trafiğe kapattı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'ın doğusundaki hükümet karşıtları limanları ve başkente giden yolu trafiğe kapattı

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde hükümet karşıtı protestocular, başkente giden ana yol ile limanları ulaşıma kapatma eylemi yaptı.

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde hükümet karşıtı protestocular, başkente giden ana yol ile limanları ulaşıma kapatma eylemi yaptı.

Doğudaki Beja kabilesi konseyinin liderlerinden Ahmed Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemcilerin Port Sudan'daki Güney Limanı ve Osif Limanı ile Sevakin Limanı ve başkent Hartum'a giden yolları kapattıklarını söyledi.

Hükümetin feshedilmesi, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de silahlı hareketlerle imzalanan barış anlaşmasının Sudan'ın doğusu ile ilgili maddelerinin iptali, bölgeyi ilgilendiren konularda hükümetle müzakere platformu oluşturulması, kaynakların bölgeye verilmesi ve bölgenin merkezi yönetimde temsili gibi taleplerinin olduğunu belirten Musa, talepleri karşılanana dek protestoların süreceğini dile getirdi.

Musa, olumlu bir cevap alamadıkları takdirde gelecek günlerde Port Sudan Havalimanı ve madencilik şirketlerinin faaliyetlerini engelleyici başka adımlar atacaklarını kaydetti.

Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Beja kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini ve bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını talep ediyor.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sudan'ın doğusundaki hükümet karşıtları limanları ve başkente giden yolu trafiğe kapattı - Haberler
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