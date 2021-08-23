Sudan ile Güney Sudan, 2011'de kapanan sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı
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Sudan ile Güney Sudan, 2011'de kapanan sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı

Sudan ile Güney Sudan, 2011'de kapanan sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Sudan ile Güney Sudan, 2011'den beri kapalı olan 4 sınır kapısının yeniden açılması için anlaşmaya vardı.

Sudan ile Güney Sudan, 2011'den beri kapalı olan 4 sınır kapısının yeniden açılması için anlaşmaya vardı.

Yerel basındaki habere göre, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir ile Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, iki ülke sınırının faaliyete geçmesi konusunda anlaştı.

Anlaşma kapsamında Jebeleen-Renk, Meriam, Buram-Tumsah ve Kharsana-Panakuac sınır kapıları 1 Ekim'de yeniden faaliyete geçecek.

Ülke liderleri, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik de farklı alanlarda adım atma kararı aldı.

Güney Sudan'ın 9 Ocak 2011'de yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi sonrası iki ülke sınırı kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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