SÜ elektrikli araç yarışmalarına hazırlanıyor
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SÜ elektrikli araç yarışmalarına hazırlanıyor

03.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:15
SÜ elektrikli araç yarışmalarına hazırlanıyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, SÜ Elektromobil Takımı'nın "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik sunum toplantısına katıldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, SÜ Elektromobil Takımı'nın "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik sunum toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Teknoloji Fakültesinde düzenlenen toplantıda, SÜ Elektromobil Takımı tarafından sunulan proje çerçevesindeki elektrikli aracın 1/10 ölçekli Clay modeli, teknik özellikleri ve benimsenen temalarının anlatıldığı belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy'un, toplantıda üniversitenin vizyonuna, yerli ve milli üretime katkıda bulunacak, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek her projeyi desteklemeye hazır olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

Doç. Dr. A. Engin Özçelik'in çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirdiği toplantıya, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve konunun uzmanı öğretim üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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