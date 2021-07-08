Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
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Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı

Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde, telafi eğitimi kapsamında ilkokul öğrencileri kazı yaptı.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde, telafi eğitimi kapsamında ilkokul öğrencileri kazı yaptı.

Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik dönem öncesinde Karyalıların toplandığı yer olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor. Stratonikeia'daki en eski buluntular, milattan önce 3 bine kadar dayanıyor. 'Gladyatörler Şehri' olarak da bilinen antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

Yatağan'ın Bencik, Köklük ve Madenler ilkokullarında eğitim öğretim gören 30 öğrenci, 'Telafi Eğitimi' çerçevesinde Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışması yaptı. Arkeologlar eşliğinde kazı yapan öğrenciler, eserlerin toprak altından çıkarılmasıyla mutluluk yaşadı. Program, antik kentin gezilmesi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, çocukları zaman yolculuğuna çıkardıklarını belirterek, "Birçok dönemi içinde barındıran antik kentteyiz. Burada, öğrencilerimizi eğlenerek öğrenecekleri ortamda buluşturmayı amaçlıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına sağlıklı bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. 500'ü aşkın okulumuzda 5 bin etkinlik planlanarak uygulamaya başlandı. Kapalı ortamlarda kaldık ve sosyalleşmeye ihtiyacımız var" dedi.Stratonikeia Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise hoş, zevkli ve güzel anılardan birisini yaşadıkları ifade ederek, "Öğrenciler, arkeologların nasıl çalıştığını, buldukları eserlerin görevlilere nasıl teslim edildiğini ana temalar içerisinde yaşadılar. Antik kentte cıvıl cıvıl çocuk sesi duyunca mutlu olduk. Bu tür etkinlikleri önemsiyorum" diye konuştu.

Madenler İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Nida Sukaya, kazı çalışması yaptıklarını ve tarihi yerleri gezerek, eserleri gördüklerini söyledi.


Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı
Stratonikeia Antik Kenti'nde minik eller kazı yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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