STK'lardan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a destek

07.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:04

İstanbul'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu, "Kudüs Muhafızı" olarak tanınan 1948 Filistin İslami Hareketi'nin lideri Şeyh Raid Salah'a getirilen yasaklara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nde düzenlenen basın toplantısına, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Memur- Sen, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD), Ensar Vakfı, Deniz Feneri, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Mazlumder ve Hukukçular Derneği destek verdi.

Toplantıda STK'lar adına ortak basın açıklamasını okuyan Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Yasin Kayacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını reddettiklerini belirterek, STK'lar olarak Filistin topraklarının işgal edilmesine, Kudüs'ü Yahudileştirme projesine ve Mescid-i Aksa'yı bekleyen tehlikelere karşı herkesi uyardıklarını söyledi.

Kayacı, sözde anlaşma dayatmasına karşı çıktıklarını ifade ederek, "Kudüs, Mescid-i Aksa ile Filistin halkının haklarını ve menfaatlerini gözetecek her çabayı destekliyoruz. Ayrıca işgalci İsrail'e karşı, Filistin halkının onuru ve özgürlüğü için hayatını ortaya koyan Raid Salah ile arkadaşlarının yeniden tutsak edilmemesi adına tüm uluslararası mecraları, kurum ve kuruluşları desteğe davet ediyoruz." dedi.

"Bu hukuki değil siyasi bir dava"

Raid Salah'ın avukatı Halid Zabarka da Salah'ın vaazlarında okuduğu ayet ve hadislerle makalelerinden dolayı "şiddete teşvik" ile suçlandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Zabarka, Salah'ın çok ciddi bir baskıya maruz kaldığını vurgulayarak, ev hapsinde kaldığı süre boyunca telefon, internet kullanması ve herhangi biriyle görüşmesinin yasaklandığını ifade etti.

Raid Salah'a yöneltilen suçlamalardan birinin de insanları Mescid-i Aksa'ya çağırmak olduğunu aktaran Zabarka, İsrail'in bu çağrıyı "teröre destek vermek" olarak yorumladığını ve bunun hukuk dışı bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

İsrail'in, Salah üzerinden İslam dininin değerlerini yargılamaya kalktığını belirten Zabarka, davanın çok haksız olduğunu ve sadece konuşma, yazma eyleminden dolayı kimsenin yargılanmaması gerektiğini vurguladı.

Trump tarafından açıklanan sözde barış planının asıl amacının da Kudüs olduğunu ve anlaşmayı kabul etmediklerini anlatan Zabarka, "İstanbul'dan tüm dünyaya diyoruz ki biz Raid Salah'ın davasına sahip çıkıyor ve fikirlerini paylaşıyoruz. Savcılık, Salah hakkında 4,5 yıl ceza istiyor. Bu hukuki değil siyasi bir dava. 10 Şubat'ta nihai kararı öğrenmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA