Srebrenitsa Soykırımı Menemen'de unutulmadı

1995 yılında Bosna'da meydana gelen ve 8 bini aşkın Müslüman'ın erkek kadın, çocuk yaşlı demeden Sırp güçlerince öldürüldüğü Srebrenitsa katliamının 26. Yıl dönümü, Menemen'de düzenlenen törenle anıldı.

1995 yılında Bosna'da meydana gelen ve 8 bini aşkın Müslüman'ın erkek kadın, çocuk yaşlı demeden Sırp güçlerince öldürüldüğü Srebrenitsa katliamının 26. Yıl dönümü, Menemen'de düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Srebrenitsa Anıtı'nda düzenlenen törene Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Eren, belediye meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Srebrenitsa'da 26 yıl önce yapılan soykırım kınandı.

Açılış konuşmasını yapan Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Aykut Taylan Varlı, 1995 yılında Srebrenitsa'da yaşanan soykırıma dair bilgiler verdi. 1993 yılında Srebrenitsa'nın BM Güvenlik Konseyi tarafından güvenli bölge ilan edilen yerlerden biri olduğunu ifade eden Varlı, "Ne yazık ki 95'in Temmuz ayında Sırplar tarafından büyük bir soykırım gerçekleştirildi. Silahsız Boşnaklar, evlerinden söktükleri su borularıyla kendilerini savunurken can vermişlerdir. Maalesef ki Avrupa da buna seyirci kalmıştır. 12 bin 500'ün üstünde vatandaşımız bu katliamda hayatını kaybetmiştir. Hala da çıkartılamamış naaşlarımız vardır. Canlarını kaybeden soykırım kurbanlarını saygıyla anıyoruz" dedi.

Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyon Başkanı Ömer Eren, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımı gerçekleştirenler, hem tarihin vicdanında, hem uluslararası mahkemelerde hem de insanların vicdanında mahküm oldular ve olacaklar" diye konuştu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bugün, gönlümüzde kazılı ve beynimizde yazılı olan Srebrenitsa Katliamı'nın 26. yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle anmak için toplandık. Avrupa'nın göbeğinde, sözde Birleşmiş Milletlerin koruması altında olan Srebrenitsa'da, Sırplar tarafından bir vahşet, soykırım, insanlık dramı ve insanlık felaketi yaşandı. Bu acı sadece Bosnalı kardeşlerimizin değil… Bizler de tüm insanlık adına aynı acıyı ilk günkü gibi yaşıyoruz. O gün bugündür Bosna'da acılı annelerin gözyaşı hiç dinmedi, yüreklerindeki ateş sönmedi. Bu soykırımı gerçekleştirenler, Allah katında hak ettikleri cezayı elbette alacaklardır.

Bosna Katliamı olarak da anılan bu yürek dağlayan insanlık dışı olayı bizler de kınıyor ve lanetliyoruz. Böylesine karanlık günlerin bir kez daha yaşanmaması umuduyla, soykırımda yaşamını yitiren Bosnalı kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Allah, hiçbir millete böyle bir soykırım, böyle bir acı, böyle bir katliam yaşatmasın. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Unutmayacağız ki, tekrar yaşamayalım" dedi.

KAYMAKAM YILMAZ: UNUTMAYACAĞIZ

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, "21. yüzyılda Avrupa'nın ortasında batı dünyası ne yazık ki orada Srebrenitsa'daki soykırıma göz yumdu. Dünyada hiçbir yerde, hiç kimsenin bu acıları bir daha yaşamaması, yaşananları unutmaması için bu anmaları gerçekleştiriyoruz. Soykırımların yaşanmadığı bir dünyada hep birlikte yaşamak dileğiyle" dedi.

Konuşmaların ardından Menemen İlçe Müftüsü Mehmet Seven, şehitlerin ruhuna dua okudu. Daha sonra protokol üyeleri, Srebrenitsa anıtına karanfil bıraktı, Srebrenitsa katliamının fotoğraf sergisini gezdi. Bu duygusal tören, Srebrenitsa şehitleri için dökülen lokmaların dağıtımıyla sona buldu.

Kaynak: Habermetre