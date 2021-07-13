Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları sevdiklerinin katledildikleri noktalarda dua etti
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Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları sevdiklerinin katledildikleri noktalarda dua etti

Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları sevdiklerinin katledildikleri noktalarda dua etti
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda yakınlarını kaybeden aileler, sevdiklerinin Sırp güçler tarafından öldürüldüğü yerleri ziyaret ederek dua etti.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda yakınlarını kaybeden aileler, sevdiklerinin Sırp güçler tarafından öldürüldüğü yerleri ziyaret ederek dua etti.

Sırpların en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrika ve depolarda katlettiği soykırımda 1300 kişinin öldürüldüğü Kravica'daki Tarım Kooperatifi binasında duygu dolu anlar yaşandı.

Podrinja Kadınları Derneği Başkanı Suhra Sinovic, soykırımda eşini kaybettiğini ifade ederek "Yeniden bir araya geleceğimize emindim ama olmadı. Son sözleri, 'Çocuklarımıza iyi bak' olmuştu." dedi.

Kurban yakınları daha sonra 1995'te erkek ve çocukların esir tutulduğu Nova Kasaba'yı ziyaret etti.

Vasvija Kadic, ağabeyinin Nova Kasaba'da esirken sonra kurşun yağmuruna tutulan sivillerin arasında olduğunu söyleyerek "Kardeşimi de Kravica'da öldürdüler." diye konuştu.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Fadila Efendic de soykırımı anma etkinlikleri kapsamında her yıl yakınlarının öldürüldüğü yerleri ziyaret ettiklerini anımsatarak "Bu yerlere gelmek çok zor, acı dolu ama yaşananlar unutulmamalı, unutturulmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile yakını, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde pazar günü gerçekleşen cenaze töreninde 19 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar defnedilen kurban sayısı 6 bin 671'e yükseldi.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları sevdiklerinin katledildikleri noktalarda dua etti
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları sevdiklerinin katledildikleri noktalarda dua etti
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları sevdiklerinin katledildikleri noktalarda dua etti
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınları sevdiklerinin katledildikleri noktalarda dua etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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