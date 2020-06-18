Spotify süper kahraman podcastleri için DC Comics ve Warner Bros ile anlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Spotify süper kahraman podcastleri için DC Comics ve Warner Bros ile anlaştı

Spotify, süper kahramanların podcastlerini yapmak için DC Comics ve Warner Bros ile anlaşmaya vardı.

Spotify süper kahraman podcastleri için DC Comics ve Warner Bros ile anlaştı
18.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:50

Spotify, süper kahramanların podcastlerini yapmak için DC Comics ve Warner Bros ile anlaştı.

Henüz hangi süper kahramanların hikayelerinin anlatılacağı netleşmese de DC Comics'in yaratıcısı olduğu karakterler arasında Batman, Superman, Harley Quinn ve Wonder Woman gibi popüler figürler var.

Spotify Çarşamba günü de Kim Kardashian West ile bir podcast anlaşması yaptığını duyurmuştu.

Bu anlaşmaları BBC'ye değerlendiren Enders Analysis şirketinden analist Joseph Evans, Spotify'ın müzik şirketlerine bağımlılığını azaltmak istediğini söyledi:

"Bütün içeriğiniz az sayıda güçlü şirketten geliyorsa para kazanmanız zorlaşır.

"Spotify podcastler için çok sayıda küçük şirketle anlaşma yapabilir ve bu pazarlıklarda müzik şirketleriyle yaptığı anlaşmalara kıyasla eli daha güçlü olur."

Anlaşmanın maddi boyutuna dair henüz bir bilgi yok.

Fakat Spotify ve DC Comics'in yaptığı açıklamalara göre tüm DC Comics kahramanlarının telif hakları bu anlaşmanın kapsamında olacak.

Kurgu podcastler 'yükselişte'

Evans DC Comics karakterlerinin halihazırda çok sayıda hayranı olduğunu, bu yüzden bu telif haklarını almanın Spotify açısından önemli bir adım olduğunu söylüyor:

"Kurgu podcastler bu aralar yeniden yükselişte, bu yüzden zamanlama iyi gözüküyor.

"Bu işin altından Spotify kalkamazsa, kimse kalkamaz demektir.

"Bunun için çok para ödemeleri gerekse de bir numaralı podcast platformu olmak için uğraşmaya devam ediyorlar."

Spotify'ın DC Comics podcastleri hem ücretsiz kullanıcılara hem de Spotify abonelerine açık olacak.

Spotift popüler podcastçi Joe Rogan'la da Mayıs ayında bir sözleşme yapmış ve The Joe Rogan Experience adlı podcast serisini diğer platformlardan kaldırarak Spotify'a özel hale getimişti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre şirket bunun için 100 milyon dolar ödeme yapmıştı.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Haber
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı Haber
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Haber
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Haber
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Spotify süper kahraman podcastleri için DC Comics ve Warner Bros ile anlaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 19:50:30. #1.15#
title