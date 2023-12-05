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Ziraat Türkiye Kupası'nda Y. Samsunspor, Tokat Belediye Plevne Spor'u mağlup etti

5 Aralık 2023 20:56 Son Güncelleme: 20:58 Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Y. Samsunspor, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne Spor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek, bir üst tura çıktı.