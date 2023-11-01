Ziraat Bankkart, 2023 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak Halkbank'ı 3-1 mağlup etti. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Ziraat Bankkart, üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.

Ziraat Bankkart, Halkbank'ı mağlup ederek şampiyon oldu

Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek 2023 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

2023 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Halkbank arasında oynanan maçın ardından sahibini buldu. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı; 3-1 (22-25, 31-29, 25-19, 25-23) kazanan Ziraat Bankkart kupayı 3'üncü kez müzesine götürdü. - İSTANBUL