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Yüreğir Belediyespor Kulübü U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda başarıya ulaştı

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Bursa'da düzenlenen U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Yüreğir Belediyespor Kulübü sporcuları 1 Türkiye Şampiyonluğu, 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 de Türkiye rekoru elde etti. Toplamda 4 madalya kazanan kulüp, gelecek yarışlarda da başarılarını sürdüreceğini söyledi.

Bursa'da düzenlenen U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Yüreğir Belediyespor Kulübü sporcuları 1 Türkiye Şampiyonluğu, 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 de Türkiye rekoru elde etti.

U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Bursa'da yapıldı. Altyapısından yetiştirdiği sporcularla yarışlara katılan Yüreğir Belediyespor Kulübü'nden Hatice Nur, sırıkla atlamada Türkiye Şampiyonu oldu.

Mavi turunculu ekipten, Azra Saygı, ise uzun atlamada Türkiye 2.'si olurken Berat Kor, 60 metre koşuda Türkiye 3.'sü olurken, uzun atlamada Türkiye rekoru kırdı.

2 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya toplayan Yüreğir Belediyespor Kulübü Atletizm takımı ödül töreninde büyük sevinç yaşarken, madalyaların artarak devam edeceğinin sözünü verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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