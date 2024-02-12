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Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenerek galibiyetini kutladı

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyetini elde etti. Teknik direktör Markus Gisdol, takımının performansından memnun olduğunu belirtti ve zorlu bir rakibe karşı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunpor'un teknik direktörü Markus Gisdol, galibiyetten ötürü çok mutlu olduklarını söyledi.

Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın oyunundan memnun olduğunu dile getirdi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını kaydeden Gisdol, "Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Antalyaspor çok güçlü bir rakip. Ofansif anlamda çözümler üretmede sıkıntılar yaşadık. Yediğimiz golün ofsayt olması bizi mutlu etti. Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Gisdol, peş peşe oynadıkları maçlar yüzünde Fofana'nın bir yorgunluğu olduğu için kadroya almadığına işaret ederek, "Önceden de bir sakatlığı vardı. Onu dinlendirmek istedim. Yeni gelen oyuncularımız da takıma çok iyi bir şekilde yardım ettiler. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bugün de inanılmazdı. Takımla birlikte hareket ettiler. Bugün 12'nci adamla oynadığımız günlerden bir tanesiydi. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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