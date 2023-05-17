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Yenipazar'da rahvan at yarışı heyecanı yaşanacak

Yenipazar'da rahvan at yarışı heyecanı yaşanacak

Spor Haberleri

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 21 Mayıs 2023 Pazar günü Rahvan At Yarışları heyecanı yaşanacak.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 21 Mayıs 2023 Pazar günü Rahvan At Yarışları heyecanı yaşanacak.

Sakin şehir Yenipazar'da geleneksel Türk atlı sporlarından olan Rahvan At Yarışları gerçekleştirilecek. Baş, başaltı gibi bir çok kategoride düzenlenecek olan yarışların kıyasıya mücadelelere sahne olması beklenirken, Rahvan At Yarışları 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Büyük heyecanın yaşanacağı yarışlarda katılımcılara ödül ve kupaları düzenlenecek törenle takdim edilecek. Türk kültürünün korunması ve yaşatılması amacıyla her yıl birçok bölgede gerçekleştirilen Rahvan At Yarışları'na vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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