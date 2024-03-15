Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ilk maçlar oynandı
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ilk maçlar oynandı. Bahçelievler Belediyespor ve Aras Kargo, 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.
Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda ilk maçlar oynandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen final etabının ilk karşılaşmalarını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.
Final etabı sonunda ilk 2'de yer alan takımların Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükseleceği organizasyonun ilk maçlarında Bahçelievler Belediyespor, İstanbul Büyükiehir Belediyespor'u, Aras Kargo ise Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'u 3-0'lık sonuçlarla geçti.
Final etabında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo, Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bahçelievler Belediyespor maçları oynanacak.